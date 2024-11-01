Радий Хабиров подписал в октябре важные документы: подробности.

17 октября Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в Лесной план РБ. Согласно этому документу, в республике вводится новый вид использования лесов — для осуществления изыскательской деятельности. Для этого участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду или на них может устанавливаться публичный сервитут. В случае если изыскательские работы не повлекут за собой рубки деревьев, допускается их предоставление без вышеназванных условий, на основании разрешения минлесхоза РБ, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации республики.