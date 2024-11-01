Радий Хабиров подписал в октябре важные документы: подробности.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в октябре 2024 года ряд важных документов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».
Новый праздник
В октябре в Башкирии появился новый праздник. По указу Радия Хабирова 10 октября в республике ежегодно будут отмечать День курая. Он установлен в целях сохранения и популяризации башкирского национального инструмента. Согласно указу Главы республики до 15 ноября правительство региона должно утвердить план мероприятий, связанных с проведением Дня курая. Также указом рекомендуется проводить тематические мероприятия, направленные на популяризацию курая, в городах и районах республики.
Об учреждении в республике нового праздника — Дня курая Радий Хабиров объявил на первом концерте Госансамбля кураистов Башкирии, созданного по инициативе Главы республики, сообщил Башинформ.
К 100-летию писателя
В Башкирии начали готовиться к 100-летию со дня рождения писателя Яныбая Хамматова. Оно будет отмечаться в 2025 году. Указ об этом Глава Башкирии Радий Хабиров подписал 9 октября. Документом утвержден состав оргкомитета. Его возглавил и. о. первого вице-премьера правительства республики Урал Кильсенбаев. Также организационными вопросами будут заниматься представители минкультуры, национальной библиотеки и Национального музея РБ, союза писателей и издательства «Китап». Мероприятия будут проводиться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
По данным Башинформа, за плодотворную литературную деятельность Яныбаю Хамматову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1994 году писателю присудили госпремию республики им. Салавата Юлаева.
Премии имени Салавата Юлаева…
А 8 октября в Башкирии стали известны имена лауреатов государственной премии республики имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры 2024 года. По указу Главы республики в этом году лауреатами стали народный художник России Салават Щербаков — за создание памятника легендарному генералу Минигали Шаймуратову; представители проектного института «Башкиргражданпроект» Роберт Александров, Станислав Александров и Марина Завиская — за проект строительства Уфимского хосписа; творческий коллектив ООО «Муха» в составе директора Артура Абдрахманова, директора киностудии «Башкортостан» Юнира Аминева и художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева — за создание полнометражного мультфильма «Северные Амуры».
Госнаграду Радий Хабиров вручил 10 октября на торжественном мероприятии, посвященном Дню республики.
Добавим, что с этого года, по указу Главы РБ, госпремия имени Салавата Юлаева будет вручаться ежегодно. При этом присуждаются три премии по 1 миллиону рублей каждая.
…и в области науки
Ранее, 3 октября Радий Хабиров подписал указ о присуждении государственных премий Республики Башкортостан 2024 года в области науки и техники. Согласно этому документу, лауреатами госпремии стали Айрат Шаммазов, Борис Мастобаев, Сергей Китаев, Михаил Чучкалов, Роберт Аскаров — за разработку и внедрение новых технологий диагностики, способствующих обеспечению надежной эксплуатации магистральных газонефтепроводов.
Владимир Зорин, Надежда Петухова, Алия Чанышева получили премию за работу «Био- и металлокомплексный катализ в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов и их предшественников для медицины и сельского хозяйства».
Гульсясяк Саламатовой госпремию присудили за научную монографию на башкирском языке «Забих Искужин: парень с берегов Сакмары…».
Материнская слава
В Башкирии еще 30 многодетных женщин награждены медалью «Материнская слава». Указ об этом 14 октября подписал Глава республики. Среди награжденных -жительницы 18 районов и города Салавата, родившие и добросовестно воспитывающие пять и более детей.
Как сообщал Башинформ, медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. По указу Радия Хабирова награжденным медалью выплачивается премия в 50 тысяч рублей.
Использование лесов по-новому
17 октября Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в Лесной план РБ. Согласно этому документу, в республике вводится новый вид использования лесов — для осуществления изыскательской деятельности. Для этого участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду или на них может устанавливаться публичный сервитут. В случае если изыскательские работы не повлекут за собой рубки деревьев, допускается их предоставление без вышеназванных условий, на основании разрешения минлесхоза РБ, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации республики.
Ранее возможность ведения изыскательской деятельности в лесах была законодательно закреплена статьей 43.1 Лесного кодекса РФ и приказом минприроды России от 25 апреля 2024 года, сообщил Башинформ.
Смена состава
Радий Хабиров внес изменения в состав Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе РБ. Согласно указу руководителя республики от 22 октября, в Совет вошли президент Федерации мас-рестлинга Башкортостана Раиль Бикмаев, а также директор Центра адаптивного спорта республики Айрат Даутов и тренер-преподаватель этого центра Наиль Гарифуллин.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
День народного единства
4 ноября в Башкирии, как по всей России, отметят День народного единства. Указ «О подготовке и проведении в Республике Башкортостан Дня народного единства в 2024 году» Радий Хабиров подписал 22 октября. Документом утвержден состав организационного комитета под председательством руководителя администрации Главы РБ Максима Забелина. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства.
К этому дню администрации районов и городов республики должны обеспечить праздничное оформление учреждений и улиц с использованием госсимволики РФ и РБ. Также, согласно указу, в честь праздника в населенных пунктах пройдут культурно-массовые мероприятия и ярмарки. Безопасность во время их проведения поручено обеспечить МВД по РБ. Источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, определит правительство Башкортостана.
Сотрудничество с ДНР
Также 22 октября Глава республики Радий Хабиров подписал документ, касающийся сотрудничества Башкирии с ДНР. Так, в целях развития сотрудничества Республики Башкортостан с Донецкой Народной Республикой Глава распорядился принять предложение Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ о подписании Соглашения между Республикой Башкортостан и Донецкой Народной Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Структура правительства
В Башкортостане определены структура исполнительных органов госвласти республики и состав Правительства РБ. Так, указом Радия Хабирова от 28 октября установлено, что Глава региона руководит деятельностью Правительства Башкортостана и членов правительства республики. Премьер-министр организует работу по разработке и реализации основных направлений деятельности правительства, представляет его в республике и за её пределами.
В состав Правительства Башкортостана, согласно указу, включены премьер-министр, руководитель администрации Главы РБ, девять заместителей премьер-министра, в том числе два первых, полпред РБ при президенте России, министры, руководители госкомитетов, двух управлений и агентства по печати и СМИ. Как сообщал Башинформ, ряд отраслевых министров должны пройти согласование с профильными федеральными ведомствами. После завершения этих процессов Глава Башкортостана внесёт на утверждение предложения по персональному составу республиканского правительства.
В этот же день, 28 октября, Радий Хабиров своим указом назначил Рустема Газизова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Правительства Башкирии. С 2021 по 2024 год Рустем Газизов возглавлял администрацию Стерлитамака.
Корректировка бюджета
30 октября Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”, принятый Госсобранием 25 октября. Ранее депутаты башкирского парламента поддержали внесенный руководителем региона соответствующий законопроект. В итоге доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 5,5 млрд рублей. Увеличение доходной части связано с ростом поступлений от налога на доходы физлиц и отдельными неналоговыми доходами. Также в законе учтены увеличение поступлений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, налога на профессиональный доход, госпошлины и другие источники дохода.
По словам спикера парламента Константина Толкачева, усиливается социальная составляющая бюджета. Также зарезервированы дополнительные средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер соцподдержки участников СВО и членов их семей, на выплату ежемесячного пособия на ребенка. В итоге объем республиканского бюджета в 2024 году составил: по доходам — 304,4 млрд рублей; расходам — 319,8 млрд рублей. Основные характеристики бюджета на плановый период 2025—2026 годов не изменены. Закон уже вступил в силу.
Год участников СВО
В последний день месяца, 31 октября, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому 2025 год в республике объявлен Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В документе говорится, что региональное правительство должно утвердить состав оргкомитета и тематический план мероприятий, а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа. Администрациям городов и районов республики также рекомендовано обеспечить выполнение указа на местном уровне.
О принятии такого решения Радий Хабиров сообщил 24 октября на всероссийском форуме «Ломая барьеры», при этом были учтены обращения участников СВО и кавалеров ордена генерала Шаймуратова, передал Башинформ.