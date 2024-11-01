Православный календарь на ноябрь 2024 года: когда праздники и пост

На последний месяц осени-2024 приходится более 90 праздников, дней памяти и других знаменательных дат. Православных христиан ожидает одно из самых главных событий — начало Рождественского поста. Он продлится с 28 ноября по 7 января 2025 года. Верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери и день иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
Календарь по дням:
1 ноября. Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. День памяти Пророка Иоиля — одного из первых библейских пророков. День памяти Мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
2 ноября. День памяти великомученика Артемия Антиохийского (Артемьев день). День памяти праведного отрока Артемия Веркольского. Дмитриевская родительская суббота.
3 ноября. День памяти нескольких православных святых с одинаковыми именами — Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, а также перенесению мощей святителя Илариона, епископа Меглинского (Иларионов день).
4 ноября. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. В честь избавления Москвы от поляков в 1612 году.
5 ноября. День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Существует несколько предположений, почему святого так называют. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса Христа. Этот праздник также известен как День Якова. Согласно преданию, именно апостол Иаков считается создателем Божественной литургии.
6 ноября. День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Светец).
7 ноября. День памяти мучеников Маркиана и Мартирия.
8 ноября. День памяти великомученика Димитрия Солунского (Дмитриев день).
9 ноября. День памяти мученика Нестора Солунского. День памяти преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.
10 ноября. День памяти великомученицы Параскевы, нареченной «Пятница».
11 ноября. День памяти преподобномученицы Анастасии Римлянки. День памяти преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского.
12 ноября. День памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. На Руси этот день называли «Зиновий Синичник» или «Синичкин день».
13 ноября. День памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских.
14 ноября. День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских.
15 ноября. День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Празднование Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».
16 ноября. День памяти святых Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона Севастийских и других мучеников.
17 ноября. День памяти священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Этот день также именуется Ереминым днем, про который в народе часто говорят: «Ерема — сиди дома».
18 ноября. День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. При нем здесь был построен первый храм в честь преподобного Сергия Радонежского.
19 ноября. День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского. В народе этот день называют «Павел-Ледостав», так как считается, что в это время все водоемы окончательно покрываются прочным льдом.
20 ноября. Празднование иконы Божией Матери «Взыграние» (Угрешской). Память о мучениках в Мелитине.
21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Этот день также известен как Михайлов день.
22 ноября. День памяти преподобной Матроны Константинопольской. День памяти святителя Нектария Эгинского.
23 ноября. Память мученика Ореста, врача.
24 ноября. Православные христиане чтят память Блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Память преподобного Феодора Студита, исповедника.
25 ноября. Празднование иконы Божией Матери «Милостивая» (Киккская). Память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народном календаре этот день также значится как «Иван Снежный», так как на него часто приходятся обильные снегопады.
26 ноября. День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Был одним из трех вселенских святителей.
27 ноября. День памяти апостола Филиппа (Филиппов день). На этот же день приходится заговенье (сочельник) перед началом Рождественского поста.
28 ноября. Начало Рождественского поста. День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (Гурьев день). В первый день Рождественского поста вспоминают имена трех мучеников, которые стали жертвами гонений на христиан.
29 ноября. День памяти апостола и евангелиста Матфея. В этот день полагается чтить память об одном из 12 апостолов и евангелисте — Левии Матфее. В народе эта дата известна как Матвеев день.
30 ноября. Православная церковь чтит память преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия. День памяти Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (Григорий Зимоуказатель).