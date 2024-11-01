Православный календарь на ноябрь 2024 года: когда праздники и пост

На последний месяц осени-2024 приходится более 90 праздников, дней памяти и других знаменательных дат. Православных христиан ожидает одно из самых главных событий — начало Рождественского поста. Он продлится с 28 ноября по 7 января 2025 года. Верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери и день иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».