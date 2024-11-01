Туман и гололед прогнозируют казахстанские синоптики

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с.