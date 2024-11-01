В Омской области отменили режим ЧС

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте регионального правительства. Режим чрезвычайной ситуации отменён распоряжением губернатора от 31 октября.
«В связи с устранением обстоятельств, которые послужили основанием для введения режима чрезвычайной ситуации на территории Омской области и установления уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию», — говорится в документе.
Напомним, режим ЧС был введён в Омской области 29 августа. Причиной для этого стали затяжные дожди, из-за которых аграриям пришлось сдвинуть сроки уборочной кампании. Решение позволило омским аграриям, которые страховали свои посевы на случай ЧС, получить компенсации.
Всего, по данным регионального правительства, такие страховки были оформлены на 946 тысяч гектаров посевных площадей.