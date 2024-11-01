В Омской области отменили режим ЧС

Напомним, режим ЧС был введён в Омской области 29 августа. Причиной для этого стали затяжные дожди, из-за которых аграриям пришлось сдвинуть сроки уборочной кампании. Решение позволило омским аграриям, которые страховали свои посевы на случай ЧС, получить компенсации.