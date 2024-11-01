«Написал Антонову песню, которую он обещал петь всегда». Что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет

Когда в 1969-м Юрий Антонов отправился покорять сначала город на Неве, а потом и советскую столицу Москву, Олег Жуков еще несколько лет работал в «Тонике» с Виктором Вуячичем. А позже сменил бас-гитару и концертную работу на место в отделе пропаганды в «Белгоспроекте». Однако ни от стихотворного творчества, ни от контактов с Антоновым Олег Жуков не отказался. Соавторы в последующие годы создали также такие шлягеры, как «Жизнь играет с нами в прятки» (или просто «Жизнь»), которая прозвучала в уже названном фильме «Берегите женщин». А еще — «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры”, “Горы, долины”, “От подножия к вершине”.