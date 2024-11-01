«Написал Антонову песню, которую он обещал петь всегда». Что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова, умершего в 87 лет

Белорусский поэт-песенник Олег Жуков умер 31 октября 2024 года в возрасте 87 лет.
Именно на стихи Олега Жукова написаны десятки знаменитых песен от гремевших на весь СССР «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», «Жизнь играет с нами в прятки» и «Наташка» до «Белорусы мы», «Одиноки» и «Птицы мои, птицы», которые стали известны прежде всего в Беларуси. А в числе исполнявших его хиты звезд — Юрий Антонов и Лев Лещенко, Николай Басков и Александр Буйнов, Лариса Долина и Александр Солодуха, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, «Сябры», «Песняры», «Синяя птица» и многие другие белорусские и российские артисты.
Старт карьеры Олега Жукова как поэта-песенника в середине 1960-х связан с первыми работами молодого минского композитора Юрия Антонова. Они стали первыми соавторами и на-гора выдали две любопытные песни — «О добрых молодцах и красных девицах» и «Стой, не стреляй солдат». Потом появятся та самая «Жизнь играет с нами в прятки» (или просто «Жизнь»), которая прозвучит в фильме «Берегите женщин», «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры”, “Горы, долины”, “От подножия к вершине”…
«Комсомолка» вспоминает, что известно о начавшейся в Беларуси дружбе, работе и совместных шлягерах народного артиста России Юрия Антонова и поэта-песенника Олега Жукова.
Антонов и Жуков сошлись на «тех же» нотах.
В Беларусь Олег Жуков приехал в 1966-м, влившись на гастролях в Донецке (он жил и работал в местном НИИ, по вечерам играя в ресторанах на первой, как он говорил, настоящей бас-гитаре в городе) в первый белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Мелодии и ритмы». Дело в том, что прямо с трассы турне в армию забрали бас-гитариста Виктора Скугаревского — Жуков его заменил, оперативно выучив программу. Мало того, вспоминал Олег Владимирович в беседе с «Комсомолкой»:
— Предложили мне с ними уехать, и я ни секунды не думал! Сказал на работе, что еду в Воркуту зарабатывать деньги — тогда это было популярно. А сам поехал с ВИА в Беларусь.
Именно там, в «Мелодиях и ритмах», и сошлись Юрий Антонов и Олег Жуков.
— Мы тут сразу уловили друг друга. Взаимная симпатия. Он знал те же песни, что и я, он знал те же ноты, что и я, — делился Жуков с телеканалом «Беларусь 3». — А у меня аранжировки были, из Италии, из Америки их присылали. Аранжировки для [малых] оркестров.
Знакомство Жукова (третий слева) и Антонова (первый справа) завязалось в первом белорусском ВИА «Мелодии и ритмы» под управлением Виктора Синайского (четвертый справа). Фото: olegz.by.
Когда Жуков показал Антонову (а Юрий Михайлович увлекался в молодости джазом и сам гонял за польскими нотами на базар за 100 километров от Молодечно, где жил, в Вильнюс — здесь много подробностей той поры биографии Юрия Антонова), тот проникся.
— Он меня зауважал, Юра. «Да, чувак, у тебя тут все…» Давай, может, мы чего-то сделаем? И начали, — вспоминал Жуков на «Беларусь 1».
Вместе пели у белорусской звезды Виктора Вуячича.
Уже в «Мелодиях и ритмах» Антонов, Жуков и их единомышленники задумались о собственном ВИА, начали репетировать. Олег Владимирович уточнял: на филармонической сцене. Экспериментировали и с англоязычным репертуаром, и с песнями советских композиторов (например, Мокроусова и Блантера), но осовременивая их звучание. На основе этих репетиций мог сложиться новый ВИА в белорусской филармонии, но музыканты влились в состав ансамбля «Тоника», собранного примерно в конце 1967-го для знаменитого белорусского эстрадного певца Виктора Вуячича.
Антонов (второй справа) и Жуков (первый слева) в «Тонике» Виктора Вуячича. Фото: Архив «КП».
Среди плюсов работы в «Тонике» было и то, что Вуячич, главная звезда, разрешал своим артистам спеть несколько песен.
— Пошел такой рок-н-ролл! — смеялся Антонов, вспоминая этот момент в эфире телеканала «Москва 24».
Как правило, выходили на эти 3−4 номера Юрий Антонов, бас-гитарист Олег Жуков и саксофонист Анатолий Гордиенок. Репертуар был от обновленной версии «Хороши весной в саду цветочки» до Unchain My Heart из репертуара Рэя Чарльза. Конкретной Олег Жуков исполнял I`m Her Yesterday Man. А «коронным» номером этого блока был выход Юрия Антонова с белой гитарой в начале второго отделения концерта Вуячича с «битловской» песней Michelle.
Как рождались первые песни.
А еще в неформальное отделение концертов «Тоники» попали первые песни Олега Жукова и Юрия Антонова (он не раз говорил, что был музыкальным руководителем «Тоники», подбирая музыкантов и занимаясь с ними). Последний вспоминал, что коллега по ансамблю показал ему пару своих стихотворений. Олег Владимирович вспоминал, что Антонов «наиграл» ему свои первые мелодии, дав затравку для создания текста: «Ну, попробуй…».
Жуков и Антонов в ансамбле Виктора Синайского. Фото: Архив «КП».
— И первые две песни имели успех, — говорил Жуков, поясняя: — Было огромное желание петь красивые песни, сочинять красивые песни, чтобы все люди полюбили их и пели. Чтобы была радость от того, что ты поешь песню.
По его словам, песня «О добрых молодцах и красных девицах» родилась перед заграничными гастролями «Тоники».
— Была ситуация, когда мы предполагали поездку за границу. И мы подумали, что надо написать что-то, чтобы сказать, кто мы такие за границей, — вспоминал Олег Владимирович на российском «Первом канале».
Ну, а текст шлягера про «певучий бабушкин рассказ» связан с детством поэта, которое он провел в годы Великой Отечественной войны на Урале у бабушки: она читала внуку много русских народных сказок. В их образах начинающий поэт песенник и увидел ту метафору, которая позволила бы за рубежом сказать, что за коллектив приехал из СССР.
Кстати, рождённая в Минске песня «О добрых молодцах и красных девицах» не уходила из репертуара Антонова еще долгие годы. Он исполнял ее и в «Поющих гитарах», и в «Добрых молодцах», а потом и во время своей сольной работы с ансамблем «Магистраль», а после долгого перерыва вернулся к ней уже в 1990-х. К слову, на концертах с Заслуженным коллективом Национальным концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга.
Второй песней минского тандема стала «Стой, не стреляй солдат». Это был ответ на войну во Вьетнаме.
Юрий Антонов (второй слева) в ансамбле Тоника Виктора Вуячича (первый справа) в 1968—1969 годах. Фото: книга «Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент».
— Боб Дилан, Пит Сигер, Джоан Баэз — это люди, которые в Америке призывали, чтобы эту войну закончить. И почему мы написали? Мы с Юрой тоже верили, что можем в эту борьбу включиться, — вспоминал Олег Жуков, добавляя с улыбкой: — Война та и прекратилась из-за таких, как мы.
А еще поэт говорил:
— То, что получились первые песни, которые стали шлягерами, — это же замечательно. То, что с Юрой я познакомился с Антоновым. Я ему благодарен.
Жуков и Антонов начинали в аккомпанирующем ансамбле Виктора Вуячича. Фото: olegz.by.
Прославили песню «Люди встречаются».
Отдельно стоит отметить историю создания песни «Люди встречаются». Антонов и Жуков услышали ее во время гастролей «Тоники» в Киеве, когда в свободный вечер отправились на концерт венгерского певца Яноша Кооша и его группы Metro.
Солист на ломанном русском в переводе, напоминающем набор слов, пел эту песню, которая в гастрольной программе называлась «Черный поезд».
"О-о-о, чёрный поезд.
Мою милую увёз…
…Та-та-та.
Не кончается песня" — вспоминал Олег Жуков спустя много лет слова того перевода.
— Очевидно он немножко русский язык знал, но ударения… Он такой ужасный сочинил текст, который невозможно было [петь], — делился Жуков. И добавлял, что пока сам Коош пел, его музыканты «паровозиком по залу бегали с гитарами».
Олег Владимирович сказал, что наблюдать и слушать такую версию «было стыдно». Песня сразу показалась молодым соавторам потенциальным шлягером. Олег Владимирович вспоминает:
— Юра говорит: давай напишем русский текст, это модный шлягер — он будет в стране звучать.
Многие свои концерты Олег Жуков называл, как и удачно адаптированную вместе с Антоновым венгерскую песню — «Люди встречаются». Фото: olegz.by.
Попросив у музыкантов ноты (они их тут же вместе с гармонией набросали, что называется, на коленке), Олег Жуков, помучавшись пару ночей, написал ставшие знаменитыми слова на мелодию венгерского композитора Виктора Гаваши. А Юрий Антонов сделал аранжировку. Потом эта работа вместе с переехавшим из Минска в Ленинград Антоновым попала в первый советский ВИА «Поющие гитары» (как и еще две композиции на стихи Олега Жукова, привезенные из Минска: «О добрых молодцах и красных девицах» и «Стой, не стреляй, солдат»). И хоть «…Гитары» начали раскрутки «Люди встречаются» на концертах, по-настоящему прославил знаменитую песню чуть позже другой ВИА со всесоюзной известностью — московские «Веселые ребята».
Олег Жуков называет перевод первым своим стихотворением, которое прогремело в песенном формате. А узнал он об этом, когда через открытое окно гостиницы во время гастролей «Тоники» услышал, как идущая с танцев молодежь распевает «Люди встречаются».
Жуков написал Антонову песню, которую тот обещал петь всегда.
Когда в 1969-м Юрий Антонов отправился покорять сначала город на Неве, а потом и советскую столицу Москву, Олег Жуков еще несколько лет работал в «Тонике» с Виктором Вуячичем. А позже сменил бас-гитару и концертную работу на место в отделе пропаганды в «Белгоспроекте». Однако ни от стихотворного творчества, ни от контактов с Антоновым Олег Жуков не отказался. Соавторы в последующие годы создали также такие шлягеры, как «Жизнь играет с нами в прятки» (или просто «Жизнь»), которая прозвучала в уже названном фильме «Берегите женщин». А еще — «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры”, “Горы, долины”, “От подножия к вершине”.
Последние и — из белорусского фильма 1987 года «Приказ» о морских пехотинцах, выполняющих сложнейшее задание в Заполярье.
— Мы написали с Юрой Антоновым где-то пять песен [к фильму «Приказ»]. Но одна из них — о которой Юра Антонов сказал: «Эту песню я буду петь всегда». Она ему понравилась, очень мужская такая песня, не очень обычная в его репертуаре, — рассказал о песне «Не гаснут костры» на своем юбилейном концерте в 2010 году Олег Жуков.
Антонов искал стихи для новых песен в Беларуси у Жукова.
Не раз оценивал Жуков и то, на какой уровень поднял свои концерты его старинный товарищ. Вот одно из его высказываний в беседе с «Комсомолкой»:
— Антонов ценит профессионалов, вот в чем все дело. А так человек осторожный. Не дай бог к его концерту опоздал багаж или реквизит, вот тогда держись, дружок, ты получаешь по полной программе. Как он выстраивает звук перед концертом! Легенды ходят.
Олег Жуков, белорусские и российские звезды на телешоу по случаю юбилею Юрия Антонова. Фото: olegz.by.
А в другом разговоре с «КП» добавлял:
— Зато концерты у него звучат, как ни у кого. С годами Юра лучше стал. Мы с [Александром] Тихановичем на концерте не могли удержаться, чтобы не подпевать, не раскачиваться в такт. Звук был идеален, — рассказывал он. — Было понятно каждое слово, каждая нота. Антонов — это капитальное, настоящее.
Олег Жуков, белорусские и российские звезды на телешоу по случаю юбилею Юрия Антонова. Фото: olegz.by.
Были у Жукова и Антонова чисто человеческие контакты. В свои приезды в Минск Юрий Михайлович встречался со старыми филармоническими друзьями, приглашал их на концерты, расспрашивал о многих. А у Жукова гостил дома, угощаясь его фирменным борщом.
Олег Жуков и Юрий Антонов общались с середины 1960-х. Фото: Архив «КП».
А еще полушутя просил товарища юности помочь найти ему жену в Беларуси.
— Он просит уже сколько лет, чтоб я нашел ему жену, — рассказывал «Комсомолке» белорусский поэт-песенник. — Я ему посылаю все письма, которые ко мне приходят по почте.
К слову, однажды Жуков поделился с «Комсомолкой», что его давний творческий партнер искал у него стихи для новых песен.
— Недавно (дело было в 2018-м — Ред.) позвонил и спросил: «Олег, ты еще пишешь стихи? Мне надо несколько текстов». Я уточнил, на какой возраст. Сказал, что хочет такие, как молодежь поет. Ну, я придумаю что-нибудь.
Олег Жуков в гостях у Юрия Антонова. Фото: Архив «КП».
А в 2021-м Олег Жуков замечал об отношениях с Антоновым:
— Сейчас, когда у него [Антонова] юбилеи наступают, я его поздравляю, он меня приглашает. Продолжаем дружить. Когда наступает пора его поздравлять, я его не забываю, посылаю [поздравления], и он мне пишет: «Олежек! Желаю тебе здоровья, живи и здравствуй, пусть у тебя все будет хорошо!». Сохранились такие отношения.
Кстати, ранее «Комсомолка» назвала 21 неожиданный факт о связи с Беларусью Юрия Антонова: жил у Триумфальной арки в Молодечно, пел на итальянской аппаратуре Вуячича, стал невыездным, а песню «Снегири» написал для белорусского кино. Тут подробно рассказываем, как 60 лет назад Юрий Антонов начал карьеру в Минске: гастролировал в прицепе с печкой-буржуйкой, выступал в первом ВИА, не сошелся с Мулявиным, играл «Битлз» и Высоцкого.
А еще мы рассказывали, какие животные живут дома у Юрия Антонова, начинавшего карьеру в Беларуси. Это и пернатый спецназ, и кот-лекарь Пашка, и ручные белки, и павлин.