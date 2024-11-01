Гололед, мокрый снег и сильный ветер пообещали жителям Башкирии

В Башкирии ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. Это следует из прогноза республиканских синоптиков.
Так, первый день ноября ознаменуется порывистым ветром, скорость которого будет достигать 20 м/с, мокрым снегом, густым туманом и гололедицей на дорогах.
— Температура воздуха ночью составит +2,-3°, днем 0,+5°, — добавили в Башгидрометцентре.
Характер погоды не изменится и в рабочую субботу, 2 ноября, лишь столбики термометров покажут значения еще выше. Ожидается, что перед праздниками температура прогреется до _7 градусов.
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