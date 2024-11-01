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Мэр Руслан Болотов проверил ход ремонта Вечного огня

Иркутск, НИА-Байкал — В рамках рабочего выезда по центральной части областного центра совместно с руководителями профильных комитетов администрации города мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход ремонта мемориального комплекса «Вечный огонь Славы».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

К работам приступили на прошлой неделе. Представителям подрядной организации предстоит восстановить поверхности гранитных плит и устранить сколы на них, заменить часть брусчатки, обновить освещение.

«Проводим очистку верхнего слоя поверхностей от загрязнений. Это кропотливый процесс, который требует специальной подготовки. Позднее выполним его полировку и обработаем для защиты от воздействий окружающей среды», — прокомментировал специалист подрядной организации Дмитрий Горбанев.

Решение об обновлении мемориала принято на заседании оргкомитета «Победа» под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Проект реконструкции получил положительное заключение археологической и архитектурно-исторической экспертизы. Он согласован со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Реализация проходит при поддержке правительства региона. Завершить планируют до конца года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Руслан Болотов напомнил, что в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Иркутске продолжается системная работа по приведению в порядок памятных мест. Так, минувшим летом восстановили 35 захоронений советских солдат. Все они в период войны сражались на фронтах и умерли от полученных ран в госпиталях города. За последние годы по федеральной программе «Развитие культуры» в областном центре отреставрировано около 300 таких могил: установлены новые памятники, плиты, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита.

Также в прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили территорию Русско-Амурского мемориального комплекса. Здесь сделали пешеходные дорожки из плитки, отремонтировали входную группу, смонтировали перголу и скамьи, отреставрировали памятный знак в виде звезды, провели озеленение.

«Отмечу, что работу по сохранению имеющихся и созданию новых памятных мест мы ведем на постоянной основе. Это наш долг перед поколением победителей и обязанность перед потомками. Иркутск — город трудовой доблести, его жители помнят о Героях Великой Отечественной войны, о подвигах наших земляков. Мы с благодарностью и вниманием несем память о наших защитниках, о тех, кто 80 лет назад разгромил фашизм, и передаем эту память детям и внукам», — прокомментировал мэр.

Напомним, что ранее в столице Прибайкалья установили стелу «Иркутск — город трудовой доблести». Соответствующий статус был присвоен муниципалитету указом президента РФ. На церемонии открытия монумента 1 октября 2022 года мэр Руслан Болотов подчеркивал, что стела — это дань глубочайшего уважения прошлому и посыл в будущее, а такие памятные знаки — ответ сегодняшнему миру: русский народ никому и никогда не даст переписать свою историю и навязать ему чуждые ценности.