Мэр Руслан Болотов проверил ход ремонта Вечного огня

К работам приступили на прошлой неделе. Представителям подрядной организации предстоит восстановить поверхности гранитных плит и устранить сколы на них, заменить часть брусчатки, обновить освещение.
«Проводим очистку верхнего слоя поверхностей от загрязнений. Это кропотливый процесс, который требует специальной подготовки. Позднее выполним его полировку и обработаем для защиты от воздействий окружающей среды», — прокомментировал специалист подрядной организации Дмитрий Горбанев.
Руслан Болотов напомнил, что в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Иркутске продолжается системная работа по приведению в порядок памятных мест. Так, минувшим летом восстановили 35 захоронений советских солдат. Все они в период войны сражались на фронтах и умерли от полученных ран в госпиталях города. За последние годы по федеральной программе «Развитие культуры» в областном центре отреставрировано около 300 таких могил: установлены новые памятники, плиты, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита.
Также в прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили территорию Русско-Амурского мемориального комплекса. Здесь сделали пешеходные дорожки из плитки, отремонтировали входную группу, смонтировали перголу и скамьи, отреставрировали памятный знак в виде звезды, провели озеленение.
«Отмечу, что работу по сохранению имеющихся и созданию новых памятных мест мы ведем на постоянной основе. Это наш долг перед поколением победителей и обязанность перед потомками. Иркутск — город трудовой доблести, его жители помнят о Героях Великой Отечественной войны, о подвигах наших земляков. Мы с благодарностью и вниманием несем память о наших защитниках, о тех, кто 80 лет назад разгромил фашизм, и передаем эту память детям и внукам», — прокомментировал мэр.
Напомним, что ранее в столице Прибайкалья установили стелу «Иркутск — город трудовой доблести». Соответствующий статус был присвоен муниципалитету указом президента РФ. На церемонии открытия монумента 1 октября 2022 года мэр Руслан Болотов подчеркивал, что стела — это дань глубочайшего уважения прошлому и посыл в будущее, а такие памятные знаки — ответ сегодняшнему миру: русский народ никому и никогда не даст переписать свою историю и навязать ему чуждые ценности.