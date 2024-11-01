Мэр Руслан Болотов проверил ход ремонта Вечного огня

Руслан Болотов напомнил, что в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Иркутске продолжается системная работа по приведению в порядок памятных мест. Так, минувшим летом восстановили 35 захоронений советских солдат. Все они в период войны сражались на фронтах и умерли от полученных ран в госпиталях города. За последние годы по федеральной программе «Развитие культуры» в областном центре отреставрировано около 300 таких могил: установлены новые памятники, плиты, столбики и подставки. Надгробия выполнены в едином стиле из светло-серого гранита.