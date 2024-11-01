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В Омск возвращается тепло

ОМСК, 1 ноября, ФедералПресс. По прогнозам синоптиков, несмотря на выпавший снег, в Омской области в выходные будет тепло.

Сейчас в Олбани: +22° 5 м/с 53% 751 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 1 ноября, ожидается переменчивая облачность. Днем потеплеет до +7 градусов, но при этом не исключен снег с дождем. В субботу, 2 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью воздух прогреется до +3 градусов, а днем до +11 градусов. Ветер подует юго-восточный, южный 7−11 м/с, местами — до 20 м/с. Атмосферное давление днем начнет слабо расти.

Начиная с новой рабочей недели в Омской области снова похолодает до +2 градусов, но зато осадков не прогнозируется.

Напомним, как необходимо подготовить автомобиль к предстоящей зиме, чтобы не было неприятных сюрпризов на морозе.