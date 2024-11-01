В Омск возвращается тепло

В пятницу, 1 ноября, ожидается переменчивая облачность. Днем потеплеет до +7 градусов, но при этом не исключен снег с дождем. В субботу, 2 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью воздух прогреется до +3 градусов, а днем до +11 градусов. Ветер подует юго-восточный, южный 7−11 м/с, местами — до 20 м/с. Атмосферное давление днем начнет слабо расти.