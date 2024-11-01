Новосибирцы стали чаще ездить на электричке

С начала 2024 года 18,2 миллионов пассажиров воспользовались услугой проезда на электропоезде. Этот показатель на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
По количеству перевезенных пассажиров Новосибирская область заняла пятое место в России. В лидерах находятся Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область.
По будням на территории региона курсируют 147 пригородных маршрутов и 141 — по выходным. Преимущества электрички в стоимости, скорости проезда и отсутствии пробок. В регионе также действуют мультимодальные маршруты «электричка + автобус».
Всего с начала 2024 года всеми видами транспорта в Новосибирской области было перевезено 320,8 миллионов пассажиров.
Новосибирцам рекомендуют пересесть на электричку. Читайте в материале «МК в Новосибирске».