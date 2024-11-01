Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы стали чаще ездить на электричке

Жители Новосибирска стали чаще ездить на пригородном электропоезде: регион вошел в ТОП-5 городов по объему пассажироперевозок.

Источник: РИА "Новости"

С начала 2024 года 18,2 миллионов пассажиров воспользовались услугой проезда на электропоезде. Этот показатель на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По количеству перевезенных пассажиров Новосибирская область заняла пятое место в России. В лидерах находятся Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область.

По будням на территории региона курсируют 147 пригородных маршрутов и 141 — по выходным. Преимущества электрички в стоимости, скорости проезда и отсутствии пробок. В регионе также действуют мультимодальные маршруты «электричка + автобус».

Всего с начала 2024 года всеми видами транспорта в Новосибирской области было перевезено 320,8 миллионов пассажиров.

Новосибирцам рекомендуют пересесть на электричку. Читайте в материале «МК в Новосибирске».