Алексей Макеев: «Лада» не дала «Авангарду» хорошо атаковать, внимательно нас разобрав"

«Авангард» 31 октября уступил дома в игре чемпионата КХЛ тольяттинской «Ладе» 1:3. Впечатлениями от встречи поделился с «КП Омск» форвард команды Алексей Макеев, на сей раз сыгравший в третьем звене атаки с Николаем Прохоркиным и Александром Яремчуком.
В том числе Алексей оценил ощущения от взаимодействий с Прохоркиным, который недавно пришел в стан нашего клуба уже в третий раз.
— У нас сегодня многое не получилось. В итоге очередное поражение, опустошение, хороших эмоций от этого нет. Проблема — не было начала атаки. Соперник нас хорошо разобрал, наши раскаты. Перекрыл нам начало атаки, с этим мы не справились.
— То, что он перекрывал начало атаки — это была с его стороны самая неразрешимая задача?
— В принципе таких задач тут не было. Прежде всего именно это, то, что я уже назвал. Ну и опять сложность создало то, что первый период завершили снова 0:1, пропустили там уже в самые последние доли секунды. Далее вновь проигрыш второго периода. Сами себя поставили в неудобное положение.
— То, что в третьем периоде атаковали много, но бросков было мало — причина та же, вышеназванная?
— Счет там был 1:2 — нам нужно было сравнивать, нанести хотя бы один точный бросок. Увы, вместо этого уже не хватило где-то и хладнокровия.
— Как игралось сегодня в тройке с Прохоркиным?
— Сильно хвалиться нечем, раз мы в целом проиграли. Взаимопонимание — да, есть, хотя он недавно приехал, успели вместе потренироваться и далее выйти уже в матче. Желание и самоотдача у него сегодня чувствовались, он большой мастер, и можно и не сомневаться, что с мотивацией и желанием проблем у него не будет.
В следующей игре наша команда встретится с «Амуром» на его льду 5 ноября.