Алексей Макеев: «Лада» не дала «Авангарду» хорошо атаковать, внимательно нас разобрав"

— Сильно хвалиться нечем, раз мы в целом проиграли. Взаимопонимание — да, есть, хотя он недавно приехал, успели вместе потренироваться и далее выйти уже в матче. Желание и самоотдача у него сегодня чувствовались, он большой мастер, и можно и не сомневаться, что с мотивацией и желанием проблем у него не будет.