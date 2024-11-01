В Перми установился первый снежный покров утром 1 ноября

Пермяки заметили лежащий на улице снег, когда проснулись. Горожане делятся фотографиями белых улиц в соцсетях и поздравляют друг друга с первым снегом. Однако первый снег выпал в Перми ещё вечером 9 октября, но тогда снежный покров не установился: снежинки таяли в воздухе и соприкасаясь с поверхностями.