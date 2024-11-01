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В Перми установился первый снежный покров утром 1 ноября

Жители краевой столицы делятся фотографиями в соцсетях.

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Источник: Аргументы и факты

Первый снежный покров установился в Перми утром 1 ноября.

Пермяки заметили лежащий на улице снег, когда проснулись. Горожане делятся фотографиями белых улиц в соцсетях и поздравляют друг друга с первым снегом. Однако первый снег выпал в Перми ещё вечером 9 октября, но тогда снежный покров не установился: снежинки таяли в воздухе и соприкасаясь с поверхностями.

В Пермском крае же первый снег зафиксировали 24 сентября: тогда 12-сантиметровый слой накрыл территорию заповедника «Вишерского». Снежный покров фиксировали и сотрудники заповедника «Басеги», сообщавшие, что туристы даже смогли слепить снеговиков.

Напомним, ранее доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупреждал, что климатическая зима в Пермском крае начнётся в конце этой недели.