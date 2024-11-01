В Омске в печи сожгли более 23 кг наркотиков стоимостью свыше 30 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, их общая стоимость на чёрном рынке — свыше 30 миллионов рублей.
Среди сгоревшего в огне — героин, метилэфедрон, марихуана, гашиш, анаша. Все эти запрещённые вещества были изъяты полицейскими и являлись вещественными доказательствами. После вступления в законную силу приговоров они подлежат уничтожению.
Всего с начала этого года в регионе было пресечено более 2,5 тысяч преступлений в данной сфере. Из них свыше двух тысяч связано с незаконным сбытом наркотиков и психотропных веществ.
«Из незаконного оборота наркотиков за этот период изъято более 155 килограммов подконтрольных веществ», — сообщила врио замначальника УНК УМВД России по Омской области Екатерина Шешурина.
Ранее мы писали о задержании в Крутинском районе жителя Барнаула с шестью килограммами гашиша.