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В Омске в печи сожгли более 23 кг наркотиков стоимостью свыше 30 млн рублей

В среду, 30 октября, в печи одной из омских котельных были сожжены более 23 килограммов наркотиков.

Источник: Соцсети

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, их общая стоимость на чёрном рынке — свыше 30 миллионов рублей.

Среди сгоревшего в огне — героин, метилэфедрон, марихуана, гашиш, анаша. Все эти запрещённые вещества были изъяты полицейскими и являлись вещественными доказательствами. После вступления в законную силу приговоров они подлежат уничтожению.

Всего с начала этого года в регионе было пресечено более 2,5 тысяч преступлений в данной сфере. Из них свыше двух тысяч связано с незаконным сбытом наркотиков и психотропных веществ.

«Из незаконного оборота наркотиков за этот период изъято более 155 килограммов подконтрольных веществ», — сообщила врио замначальника УНК УМВД России по Омской области Екатерина Шешурина.

Ранее мы писали о задержании в Крутинском районе жителя Барнаула с шестью килограммами гашиша.