Подростки бегают по крыше долгостроя в Новосибирске

В Новосибирске на крыше долгостроя заметили играющих подростков — не менее 7 человек. Кроме того, объект потихоньку растаскивают на стройматериалы. Об этом сообщили в telegram-канале «АСТ-54 Black».
Речь идёт о заброшенном офисно-торговом центре на улице Ватутина рядом с ГУМом. Прохожие замечают, как по крыше бегают дети, сидят на самом краю. Некоторые новосибирцы приноровились отламывать и уносить различные части здания. Например, окна, фасад, утеплитель и всё, что как-то может пригодиться в хозяйстве.
В комментариях к публикации пользователи выразили обеспокоенность опасными играми подростков и состоянием самого объекта.