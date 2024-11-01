Подростки бегают по крыше долгостроя в Новосибирске

Речь идёт о заброшенном офисно-торговом центре на улице Ватутина рядом с ГУМом. Прохожие замечают, как по крыше бегают дети, сидят на самом краю. Некоторые новосибирцы приноровились отламывать и уносить различные части здания. Например, окна, фасад, утеплитель и всё, что как-то может пригодиться в хозяйстве.