У зрителей оказались востребованы документальные фильмы о выдающихся людях

Почти 40% российских зрителей требуют от документалистов историй о выдающихся людях, причем преимущественно о тех, кто значим для истории и культуры. При этом аудиторию мало интересуют фильмы об экономике, социальных проблемах и образовании. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специально для «Известий».
Специально для «Известий» Wanta Group провела опрос по всей России и выяснила, что за последние полгода большинство посмотрело не больше пяти документальных фильмов. Таких зрителей среди опрошенных оказалось 59%. 21% респондентов не видели ни одного за этот период.
Исследование аудитории вполне отображает, какие темы зритель считает приоритетными. Больше всего (31%) люди хотят фильмов про «историю и культуру». С небольшим отставанием (28%) идут «криминалистика и преступность». Третье и четвертое места (25 и 23%) делят «музыка и искусство» и «спорт». «Социальные проблемы», «политика», «образование», «экономика и финансы», «наука и технологии» интересуют публику гораздо меньше. При этом лишь 4% затруднились с ответом, то есть люди в целом довольно четко представляют себе, о чем они хотят смотреть документальное кино. В этом есть свои плюсы (понятно, о чем снимать) и минусы (трудно «продать» зрителю фильмы на другие темы).
В центре сюжета должна быть биография выдающейся личности или группы людей, говорят 38% опрошенных. То есть условно наблюдение за жизнью простого фермера или сельского учителя потенциально вряд ли заинтересует большую аудиторию, хотя именно такие фильмы чаще всего получают призы на фестивалях.
Больше 20% набрали следующие критерии: «в фильме представлены уникальные свидетельства очевидцев или редкие архивные материалы», «фильм посвящен значимому актуальному событию (Олимпиаде, экологическим катастрофам, социальным движениям и т.п.)». Всё это куда важнее сарафанного радио, только 15% готовы довериться мнению друзей или коллег, которые советуют увиденное хорошее кино.
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Королевский интерес: зрители требуют документального кино об исторических деятелях.