На сцену Большого театра вернулась опера «Руслан и Людмила» Глинки

Ставить с нуля долго и затратно. Решение нашлось в переносе оперы из афиши Мариинского театра в репертуар Большого. Любители русской оперы ездили в Питер слушать «Руслан и Людмила» с 1994 года, там шла постановка-копродукция Мариинки с Оперой Сан-Франциско. Тогда за режиссуру взялся худрук театра из США Лотфи Мансури. В партии Людмилы выходила даже юная Анна Нетребко. Музыкальный руководитель постановки — Гергиев. Теперь спектакль, созданный интернациональной командой, будет идти и в Москве.