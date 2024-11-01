На сцену Большого театра вернулась опера «Руслан и Людмила» Глинки

Объединенными силами ГАБТ и Мариинки в Москве представили оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Премьерой отметили 225 лет со дня рождения Пушкина и 220 лет Глинки. Музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев перенес спектакль Мариинского театра на сцену Большого, посчитав, что на ней недостаточно русской классики. «Известия» побывали на премьере и пять часов слушали великую музыку.
В последний раз опера «Руслан и Людмила» ставилась на сцене Большого театра в 2011 году. Ею открылась после ремонта Историческая сцена ГАБТ. Теперь вернуть русскую классику на прославленные подмостки задался целью новый генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев.
Ставить с нуля долго и затратно. Решение нашлось в переносе оперы из афиши Мариинского театра в репертуар Большого. Любители русской оперы ездили в Питер слушать «Руслан и Людмила» с 1994 года, там шла постановка-копродукция Мариинки с Оперой Сан-Франциско. Тогда за режиссуру взялся худрук театра из США Лотфи Мансури. В партии Людмилы выходила даже юная Анна Нетребко. Музыкальный руководитель постановки — Гергиев. Теперь спектакль, созданный интернациональной командой, будет идти и в Москве.
«Новые постановки с привлечением объединенных творческих сил Большого и Мариинского обещают театралам невероятно насыщенный и интересный сезон на главных сценах двух столиц», — отметил Гергиев.
Как поделилась с «Известиями» исполнительница партии Людмилы Анна Денисова, русская опера схожа по строению с итальянской. Первая выходная ария главной героини очень сложная, колоратурная, фиоритурная. Она рисует характер персонажа. А последующие арии — более душевные и драматичные. Страдания персонажа указывают на преодоления героини.
Артисты, когда выпадает шанс спеть такой материал, как опера «Руслан и Людмила», за него хватаются и уже не отпускают.
«Прекрасная музыка вернулась на сцену Большого театра, это можно только приветствовать и с наслаждением слушать каждый такт этой партитуры. Спектакль продолжительный, потому что в нем нет купюр. Но зато зритель получает полное представление об этом произведении», — рассказал исполнитель партии Фарлафа Николай Казанский.
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Зри богатыря: в Большой театр вернулась «Руслан и Людмила».