О происхождении лунатизма рассказал психолог из Новосибирска

Лунатизм начинает проявляться в 4−8 лет, на 8−12 лет расстройство обостряется, а затем идет на спад. Во время приступов людям могут сниться сны: у детей сновидения не совпадают с реальными действиями, а у взрослых могут совпадать эмоции (например, испуг или радость).