О происхождении лунатизма рассказал психолог из Новосибирска

Лунатизм или сомнамбулизм входит в МКБ-10, однако не существует единого мнения о природе снохождения. О теориях происхождения расстройства сна рассказала психолог Евгения Петренко.
По одной из версий, лунатизм проявляется при нарушении в одной из фаз сна. Другая теория происхождения связана с генетической предрасположенностью. С любой точки зрения от сомнамбулизма еще нет лечения.
Врач может выписать лекарства, которые регулировали бы фазы сна, но эти же препараты могут и провоцировать нарушения.
«И в итоге дальнейшее снохождение может быть связано именно с употреблением лекарств. Это еще одна теория», — рассказала Евгения Петренко журналистам Сиб.фм.
Лунатизм начинает проявляться в 4−8 лет, на 8−12 лет расстройство обостряется, а затем идет на спад. Во время приступов людям могут сниться сны: у детей сновидения не совпадают с реальными действиями, а у взрослых могут совпадать эмоции (например, испуг или радость).
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