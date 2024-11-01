В Омске вынесут приговор майору Гайдамаку за ДТП с тремя погибшим

Бывший высокопоставленный полицейский Евгений Гайдамак, который обвиняется в том, что устроил аварию с тремя погибшими, сегодня, 1 ноября, выступит в суде с последним словом. После этого ожидается вынесение ему приговора.
Во время последнего судебного заседания Евгений Гайдамак частично признал свою вину и даже допустил, что мог находиться за рулем в тот страшный день. Однако обвиняемый продолжает утверждать, что полученная им во время ДТП травма головы спровоцировала потерю памяти.
Прокурор требует назначить Евгению Гайдамаку наказание в виде 13,5 лет заключения в колонии.
Напомним, что смертельная авария случилась в конце января 2022 года. Автомобиль «Мерседес» на огромной скорости врезался в столб опоры ЛЭП возле метромоста. Находившиеся в машине люди от удара вылетели на дорогу. На месте погиб один человек, еще двое скончались позже в больнице. Выжил только майор Евгений Гайдамак. По версии следствия именно он находился за рулем.
Ранее мы писали о судебном заседании по этому делу.