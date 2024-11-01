Повысилось давление, появилась тяжесть в груди: врач из Забайкалья спасла жизнь 21-летнему пассажиру самолета

Врач не профессия, а призвание! А подтвердить это может только экстренная ситуация. Так и произошло с неврологом из Забайкальского края. Оксана Давлетшина работает в краевой клинической больнице, и осенью 2024 года решила слетать на конгресс во Владивосток. Туда дорога по всей видимости прошла без эксцессов, но в обратном полете до столицы края Читы одному из пассажиров стало плохо.
— Бортпроводница спросила есть ли в салоне врач и я, не раздумывая, встала, тем самым показала свою готовность к оказанию помощи. Меня провели к парню 21-летнему, у которого гипертонический криз. То есть у молодого человека повысилось давление, появились сильные головные боли и тяжесть в груди, — рассказывает невролог Оксана Давлетшина.
Медлить было нельзя ведь последствия приступа могут быть плачевные. С собой у Оксаны был только тонометр и таблетки. Незнающий человек возможно и не подумал бы, что этого хватит для спасения жизни. Но невролог быстро сориентировалась и использовала профильные знания.
— Специалист умело координировала работу бортпроводников и оказала необходимую медицинскую помощь, — сообщили в пресс-службе Минздрава Забайкалья.
Опыт спасения жизни в небе у Оксаны не первый. До этого случая ей доводилось оказывать помощь мужчине с признаками инсульта.
— Выражаю огромную благодарность умному, отзывчивому врачу с добрым сердцем Оксане Давлетшиной. Благодаря ей нам удалось помочь пассажиру. Весь полет она.
профессионально оказывала помощь, — поблагодарила бортпроводница Наталья Степанова.
После спасения молодого человека, врач также проконсультировала Наталью по личному медицинскому вопросу.