Повысилось давление, появилась тяжесть в груди: врач из Забайкалья спасла жизнь 21-летнему пассажиру самолета

Врач не профессия, а призвание! А подтвердить это может только экстренная ситуация. Так и произошло с неврологом из Забайкальского края. Оксана Давлетшина работает в краевой клинической больнице, и осенью 2024 года решила слетать на конгресс во Владивосток. Туда дорога по всей видимости прошла без эксцессов, но в обратном полете до столицы края Читы одному из пассажиров стало плохо.