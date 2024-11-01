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Школьница из Тайшета получила премию губернатора за успехи в учебе

Размер премии составляет 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области озвучили имена победителей конкурса на премии губернатора за достижения в учебе. Согласно распоряжению опубликованному на сайте правительства региона, одной из победителей стала ученица школы № 23 города Тайшет.

— Победителями конкурсного отбора стали учащиеся из 12 муниципалитетов региона: Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Иркутского, Осинского, Шелеховского, Тайшетского, Ольхонского, Слюдянского районов. Они получат премию 25 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Отбор стартовал еще в начале лета 2024 года. А заявится на него могли школьники в возрасте от 14 до 18 лет с выдающимися успехами в разных сферах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске семьям бойцов СВО передали ордена Мужества. Их посмертно были удостоены семь бойцов.