Водители скорой помощи из Иркутска записали повторное видеообращение

«Передав нашу проблему огласке по видео, мы надеялись быть услышаны, в том числе со стороны главврача, что он вникнет в нашу проблему и решит её в нашу пользу. Но в решении ситуации не заинтересованы. 1 июля 2024 года размер оклада водителям был увеличен, но зарплата осталась прежней. За счёт того, что незаконно урезали уже имеющий размер надбавок, в том числе за непрерывный стаж работы. Мы просим не ущемлять наши права», — говорится в видеообращении.