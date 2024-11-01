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Пособия на детей, реестр для такси и цены в медцентрах. Что меняется в Беларуси с 1 ноября

В последний месяц осени в Беларуси изменятся правила работы для такси, вырастут пособия на детей, а посещение медцентров может подешеветь. Какие еще новации ждут белорусов в ноябре — в подборке Office Life.

Источник: OL

Бюджет прожиточного минимума

С 1 ноября в Беларуси повышают бюджет прожиточного минимума. Теперь он будет 437,8 рубля. В таком размере он сохранится до 31 января 2025 года. Вместе с БПМ вырастут детские пособия, социальные пенсии, надбавки по уходу и доплаты к пенсиям.

Реестр для такси

С наступлением ноября в Беларуси работать в сфере нерегулярных пассажирских перевозок смогут только те, кто включен в специальный реестр. До этой даты попасть в реестр можно было бесплатно. С 1 ноября стоимость составит 100 базовых величин для диспетчерской службы, 2 БВ — за каждый автомобиль такси и 1 БВ — за каждого водителя. Сейчас 1 базовая равна 40 рублям. О том, как новые правила игры меняют рынок такси, Office Life подробно рассказывал здесь. Кроме того, в октябре правительство ввело послабление для водителей такси при включении в реестр.

Цены в медцентрах

С 1 ноября вступает в силу постановление правительства, которое ограничит для клиник и медцентров цены на прием или консультацию у врачей. Документ дополнил перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулирует Минздрав. До сих пор государство регулировало в медицине тарифы на стоматологию, диагностические услуги и медосвидетельствование на годность к управлению автомобилем.

C 1 ноября БелЖД запустит регулярное движение электропоездов бизнес-класса между Минском и Мозырем. Они будут курсировать по маршруту Мозырь — Калинковичи — Минск и обратно.

Больше поездов в Москву

Поезда «Ласточка» между Минском и Москвой будут ходить чаще. Дополнительная дневная пара появится в расписании с 1 ноября.

Дорожают сигареты

В последний месяц осени прибавят в цене сигареты. Как сказано на сайте Министерства по налогам и сборам, к ценам на разные марки сигарет добавят от 10 до 20 копеек.

экономика
медицина