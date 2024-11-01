Пособия на детей, реестр для такси и цены в медцентрах. Что меняется в Беларуси с 1 ноября

С наступлением ноября в Беларуси работать в сфере нерегулярных пассажирских перевозок смогут только те, кто включен в специальный реестр. До этой даты попасть в реестр можно было бесплатно. С 1 ноября стоимость составит 100 базовых величин для диспетчерской службы, 2 БВ — за каждый автомобиль такси и 1 БВ — за каждого водителя. Сейчас 1 базовая равна 40 рублям. О том, как новые правила игры меняют рынок такси, Office Life подробно рассказывал здесь. Кроме того, в октябре правительство ввело послабление для водителей такси при включении в реестр.