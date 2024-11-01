В Челябинской агломерации с 1 ноября подорожает проезд в 16 автобусах

Стоимость проезда по маршруту № 116 из Коркино в Челябинск вырастет со 175 до 200 рублей; по маршруту № 118 из Еманжелинска в Челябинск — с 220 до 240 рублей; № 133 из поселка Первомайский до Челябинска — с 200 до 220 рублей; № 187 из поселка Роза до Челябинска — со 155 рублей до 170; № 229 из Коркино в село Еткуль — с 80 до 90 рублей.