В Челябинской агломерации с 1 ноября подорожает проезд в 16 автобусах

Об этом ранее предупреждало региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.
Стоимость проезда на автобусе № 431 Куса — Златоуст составит 132,5 рублей (сейчас 119 рублей). Из Озерска в Касли на автобусе № 577 можно будет доехать за 70 рублей (сейчас 55).
По маршруту № 190 из поселка Красногорский до Южноуральска проезд обойдется в 105 рублей вместо 90 рублей, от станции Дубровка до Челябинска проезд по маршруту № 119 станет дороже на 25 рублей — 130 рублей.
Проезд по маршруту № 188 из поселка Роза до поселка Новобатурино будет стоить 40 рублей вместо 30; из Коркино в Копейск на автобусе № 217 — 175 рублей (сейчас 153).
Из поселка Зауральский в Челябинск на автобусе № 159 можно будет отправиться за 195 рублей (сейчас 164). Маршрут № 545 из Кунашака в Челябинск обойдется в 273 рубля вместо 219.
Стоимость проезда по маршруту № 116 из Коркино в Челябинск вырастет со 175 до 200 рублей; по маршруту № 118 из Еманжелинска в Челябинск — с 220 до 240 рублей; № 133 из поселка Первомайский до Челябинска — с 200 до 220 рублей; № 187 из поселка Роза до Челябинска — со 155 рублей до 170; № 229 из Коркино в село Еткуль — с 80 до 90 рублей.
Стоимость проезда по маршруту № 157 Челябинск — микрорайон «Лесной остров» вырастет до 65 рублей (сейчас 50).