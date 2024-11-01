Бывший советник президента Башкирии перевел мошенникам более 5 млн рублей

Бывшего советника президента Башкирии 77-летнего Виктора Пчелинцева развели мошенники. Как сообщает телеграм-канал Baza, он перевел им более 5 млн рублей.
Аферисты представлялись бывшему госслужащему работниками ФСБ, банка и других спецслужб. Его убедили в том, что деньги с его счетов «утекают» в недружественную страну. В результате он снял с них все сбережения и перевел на указанные мошенниками счета.
Когда он снимал свои деньги, сотрудники банка спросили, для каких целей он это делает, но Виктор Пчелинцев ответил, что это необходимо для семейных нужд.
Только когда он рассказал все близким, то понял, что стал жертвой обмана и написал заявление в полицию.