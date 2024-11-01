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Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив факультета журналистики Белорусского государственного университета с 80-летием этого подразделения вуза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

«Примите искренние поздравления с 80-летием факультета журналистики БГУ — ведущего образовательного центра страны в сфере массовой информации. Созданная трудом опытных педагогов, его учебная база на протяжении многих лет является основой подготовки квалифицированных специалистов и настоящих профессионалов для отечественной медиаиндустрии. Ежедневно освещая жизнь нашего государства, выпускники факультета в лицах, событиях и фактах формируют современный облик Родины и защищают ее информационный суверенитет», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что проверенные временем традиции журфака найдут достойное продолжение в достижениях его преподавателей, студентов и выпускников, а высокие стандарты качества образования будут и впредь способствовать развитию медийной отрасли и служить интересам родной Беларуси.

Лукашенко Александр