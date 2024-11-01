Омичам напомнили правила эксплуатации газового оборудования

Специалисты МЧС еще раз напомнили, что ни в коем случае нельзя самостоятельно ремонтировать или переоборудовать газовые печи или нагреватели. Это опасно для жизни! Во время использования газовой печи открывайте окна, следите за огнем и не оставляйте продукты во время приготовления на плите. Также нельзя использовать газовые духовки для обогрева помещения.