Омичам напомнили правила эксплуатации газового оборудования

В Омской области растет число пожаров из-за неисправного газового оборудования. Как рассказали в МЧС, основными причинами пожаров становится неправильно обращение с приборами на газе и нарушения правил безопасности.
Специалисты МЧС еще раз напомнили, что ни в коем случае нельзя самостоятельно ремонтировать или переоборудовать газовые печи или нагреватели. Это опасно для жизни! Во время использования газовой печи открывайте окна, следите за огнем и не оставляйте продукты во время приготовления на плите. Также нельзя использовать газовые духовки для обогрева помещения.
Другие правила, о которых стоит помнить: не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности, храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях, проверяйте закрыты ли краны подачи газа, эффективно ли работают дымоходы и вентканалы. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Телефон газовой службы 04, с сотовых телефонов 104, либо по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112, пожарно-спасательная служба 101, управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска 78−78−78.