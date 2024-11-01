Школьница из Братска удостоена губернаторской премии

В апреле 2024 года в составе братской делегации Люба ездила в Москву на международный молодёжный научный форум, где была отмечена жюри. Любовь Каланакова заняла второе место и получила диплом «За лучшую работу в области инновационной деятельности» от Национального агентства развития компетенций. А за своё блестящее выступление на выставке форума Люба была награждена дипломом третьей степени за «Лучшую презентацию научной работы на английском языке» и получила рекомендацию к публикации в сборнике материалов форума «Шаг в будущее-2024».