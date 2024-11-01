Школьница из Братска удостоена губернаторской премии

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о результатах конкурса на получение премии для талантливых учеников. Лауреатами стали ученики из двенадцати муниципалитетов региона: Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Иркутского, Осинского, Шелеховского, Тайшетского, Ольхонского и Слюдянского районов.
Ежегодный конкурс проводится для учеников в возрасте от 14 до 18 лет, которые достигли успехов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой и спортивной деятельности. Среди них победители и призёры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.
После отбора совет принял решение о присуждении премий 30 ученикам, набравшим наибольшее количество баллов. Каждый из них получит премию в размере 25 тысяч рублей.
Среди лауреатов есть и ученица из Братска, учащаяся 10 «А» класса школы № 12 имени В. Г. Распутина Любовь Каланакова. Люба не только успешно осваивает школьные предметы, но и занимается научно-исследовательской деятельностью и активно участвует в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях.
В апреле 2024 года в составе братской делегации Люба ездила в Москву на международный молодёжный научный форум, где была отмечена жюри. Любовь Каланакова заняла второе место и получила диплом «За лучшую работу в области инновационной деятельности» от Национального агентства развития компетенций. А за своё блестящее выступление на выставке форума Люба была награждена дипломом третьей степени за «Лучшую презентацию научной работы на английском языке» и получила рекомендацию к публикации в сборнике материалов форума «Шаг в будущее-2024».