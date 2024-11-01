В Екатеринбурге изменят проект транспортного кольца из-за редких растений

Так, в октябре 2023 года администрация Екатеринбурга заключила контракт на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ для реконструкции дорог на ВИЗе с подрядчиком ООО «ГУДСР». Во время инженерно-экологических изысканий подрядчик выяснил, что на озере обнаружены находящиеся под угрозой исчезновения редкие растения — они внесены в Красную книгу Свердловской области. Сейчас работы на этом участке не ведутся, а в августе Ботанический сад УрО РАН изъял виды для научных исследований. В будущем для исключения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время строительства будет предпринят ряд мер.