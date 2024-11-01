В Екатеринбурге изменят проект транспортного кольца из-за редких растений

Мероприятия по проектированию и строительству улично-дорожной сети на ВИЗе по муниципальной программе «Столица» были утверждены на 2017−2027 годы, однако направлять деньги на проектирование Срединного кольца в 2025—2027 годах не будут.
Так, в октябре 2023 года администрация Екатеринбурга заключила контракт на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ для реконструкции дорог на ВИЗе с подрядчиком ООО «ГУДСР». Во время инженерно-экологических изысканий подрядчик выяснил, что на озере обнаружены находящиеся под угрозой исчезновения редкие растения — они внесены в Красную книгу Свердловской области. Сейчас работы на этом участке не ведутся, а в августе Ботанический сад УрО РАН изъял виды для научных исследований. В будущем для исключения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время строительства будет предпринят ряд мер.
Напомним, в апреле группа ЛСР опровергла сообщения о возможном строительстве в Екатеринбурге высотных зданий на озере Малая Здохня, где растут редкие кувшинки и краснокнижный пальчатокоренник Фукса — компания не имеет прав на земельный участок. Также в рамках строительства и реконструкции улиц на ВИЗе действующую трамвайную линию по маршруту № 11 до остановки Зеленый остров в Екатеринбурге планируют ликвидировать и построить новую на параллельной дороге.