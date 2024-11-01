В Свердловской области ноябрь будет чуть теплее, чем обычно

В Свердловской области ожидается относительно теплый ноябрь. Температура в последний месяц осени окажется выше средних значений, сообщает Уральское УГМС.
— Прогноз Гидрометцентра России предполагает, что ноябрь в Свердловской области и в смежных районах будет на один градус теплее нормы — норма средней месячной температуры −6..-8 градусов, на крайнем севере области −9..-10 градусов, — передает главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.
По ее словам, объемы осадков в этот месяц сохранятся в пределах нормы — в диапазоне от 30 до 43 миллиметров и до 62 миллиметров в горах юго-западной части региона. Лишь на севере Среднего Урала объем осадков превысит норму.
Отметим, осадки в Свердловскую область придут с 1 ноября. Начнет появляться снежный покров. Местами могут быть гололедные явления — преимущественно ночью.