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В Свердловской области ноябрь будет чуть теплее, чем обычно

В ноябре север Среднего Урала завалит снегом.

Сейчас в Олбани: +20° 4 м/с 66% 751 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области ожидается относительно теплый ноябрь. Температура в последний месяц осени окажется выше средних значений, сообщает Уральское УГМС.

— Прогноз Гидрометцентра России предполагает, что ноябрь в Свердловской области и в смежных районах будет на один градус теплее нормы — норма средней месячной температуры −6..-8 градусов, на крайнем севере области −9..-10 градусов, — передает главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

По ее словам, объемы осадков в этот месяц сохранятся в пределах нормы — в диапазоне от 30 до 43 миллиметров и до 62 миллиметров в горах юго-западной части региона. Лишь на севере Среднего Урала объем осадков превысит норму.

Отметим, осадки в Свердловскую область придут с 1 ноября. Начнет появляться снежный покров. Местами могут быть гололедные явления — преимущественно ночью.