Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

В Алматы с 1 ноября запустили еще три новых пригородных маршрута, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
«Маршрут № 245 сообщением автостанция села Узынагаш — автостанция Толе би-Яссауи будет обслуживаться 25 автобусами большой вместимости. Начало движения — 5:45, окончание — 23:00. Перевозчик — ТОО “Ecobus service”.
Маршрут № 254 сообщением Каскелен — рынок «Салем» будет обслуживаться 16 автобусами большой вместимости. Начало движения — 5:50, окончание — 23:00. Перевозчик — ТОО «Мадина».
Маршрут № 239 сообщением Станция метро «Б. Момышулы» — пос. Долан будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы — 5:30, время окончания — 23:01. Перевозчик -ТОО «Neo City Trans», — говорится в сообщении акимата.
Стоимость проезда составит 120 тенге, как и на городских маршрутах. Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay.
Акимат также сообщает, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме. По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения.