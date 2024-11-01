В Хабаровском крае с детсада взыскали 100 тысяч рублей за травму ребенка

В Комсомольском районе Хабаровского края суд взыскал в пользу получившего травму ребенка 100 тысяч рублей с детского сада. В такую сумму оценили причиненный моральный вред.
Как сообщили в прокуратуре региона, трехлетняя девочка во время нахождения в детском саду села Хурба получила травму правой руки. Это обнаружила ее мама, когда забирала ребенка домой. Травму врачи квалифицировали как легкий вред здоровью.
Комсомольский районный суд взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ответчик пытался обжаловать решение, указывая, что не установлен факт получения травмы по вине работников дошкольного учреждения. Но суд отказал в удовлетворении жалобы.