Мингорисполком запускает горячую линию по вопросам работы такси с 1 ноября

В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 1 ноября 2024 года запрещено работать в качестве такси и осуществлять перевозки без включения в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Информацию о наличии сведений про перевозчика могут получать не только диспетчерские службы, но также и пассажиры.