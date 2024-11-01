Мингорисполком запускает горячую линию по вопросам работы такси с 1 ноября 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
«Мингорисполком организует горячую линию в целях мониторинга ситуации работы такси 1 ноября», — сказано в сообщении.
В Мингорисполкоме уточнили, что горячая линия будет работать с 09.00 до 17.00. Звонить необходимо по следующим телефонам: 219−85−10, 218−02−66. Также говорится, что белорусы круглосуточно могут позвонить на горячую линию государственного предприятия «Минсктранс» по указанному номеру: 375−99−50. Звонить можно с 00.00 1 ноября и до 00.00 5 ноября.
В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 1 ноября 2024 года запрещено работать в качестве такси и осуществлять перевозки без включения в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Информацию о наличии сведений про перевозчика могут получать не только диспетчерские службы, но также и пассажиры.
Ранее Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.
Кроме того, Минтранс сказал про искусственно завышенную стоимость такси в час пик в Минске: «В приложении известного перевозчика найти цену без “молнии” в ряде районов очень сложно».
Тем временем в Беларуси платежные терминалы появятся в маршрутках с 1 ноября 2025 года.