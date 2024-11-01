В Иркутск вернулась климатическая осень

В октябре иркутяне смогли порадоваться возвращению бабьего лета, которое синоптики окрестили «бабьей осенью». И сейчас один из главных вопросов, который занимает жителей и гостей столицы Приангарья: «как долго продлится тепло и продлится ли оно вообще».
По прогнозу синоптиков, мягкая осенняя погода еще некоторое время продержится. По словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, туман, окутавший Иркутск вечером четверга, — следствие того, что к нам с северных широт спустилась «влажная и неустойчивая воздушная масса»:
«1 и 2 ноября она всё еще будет влиять на погоду в регионе, и несмотря на то, что она влажная и неустойчивая температурный фон у нас пока всё еще повышенный. В эти дни средняя температура будет около плюс 2−7 градусов Цельсия, в среднем это на 1−3 градуса выше нормы», — рассказала синоптик (цитата ИрСити).
Самой холодной на текущей неделе в Иркутске будет ночь со 2 на 3 ноября — столбики термометров опустятся до отметок минус 5−10 градусов, но уже в понедельник, 4 ноября придет теплый циклон из Казахстана.
«На всей остальной территории области уже наступила климатическая зима, а вот в столице Приангарья произошел возврат к климатической осени», — отметила Наталья Домбровская.