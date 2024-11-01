В Иркутск вернулась климатическая осень

«1 и 2 ноября она всё еще будет влиять на погоду в регионе, и несмотря на то, что она влажная и неустойчивая температурный фон у нас пока всё еще повышенный. В эти дни средняя температура будет около плюс 2−7 градусов Цельсия, в среднем это на 1−3 градуса выше нормы», — рассказала синоптик (цитата ИрСити).