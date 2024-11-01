Запрет на лов сига и сома вводится с 1 ноября в Беларуси

А вот сом весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку и становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения популяции по всей республике устанавливается запрет на его вылов с 1 ноября по 31 марта. При этом запрет касается не только промыслового, но и любительского лова.