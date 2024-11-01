Запрет на лов сига и сома вводится с 1 ноября в Беларуси

Запрет на вылов сига будет действовать в рыболовных угодьях до 15 декабря. В этот период у представителей семейства лососевых начинается период нереста, поэтому рыбе необходимо создать благоприятные условия для воспроизведения потомства.
Налим также входит в число рыб, которых не пугают зимние холода. Летом при температуре воды выше 15 градусов он перестает питаться и впадает в спячку и лишь осенью пробуждается и начинает откармливаться.
А вот сом весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку и становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения популяции по всей республике устанавливается запрет на его вылов с 1 ноября по 31 марта. При этом запрет касается не только промыслового, но и любительского лова.
В БООР также напомнили, что в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля.