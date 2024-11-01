Дорожные условия в Свердловской области ухудшились из-за снегопада

В частности, сложности наблюдаются на 74 км трассы Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска. «В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — сказано в сообщении.
По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области днем 1 ноября будет температура −1°..+4°, в субботу и воскресенье ночью 0°..-5°, днем −2°..+3°. В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +2°, мокрый снег, 2 ноября — ночью −1°..-2°, днем +3°, ночью 3 ноября ночью −1°..-2°, днем до 0°, небольшой и мокрый снег.
В начале недели,
Ранее уральских водителей предупредили об ухудшении условий на дорогах в начале ноября из-за снега. Осложнения ожидаются не только в Свердловской, но и в Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).