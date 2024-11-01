Дорожные условия в Свердловской области ухудшились из-за снегопада

В частности, сложности наблюдаются на 74 км трассы Серов — Североуральск — Ивдель вблизи Североуральска. «В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — сказано в сообщении.