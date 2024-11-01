Туристический налог в популярном у белорусов Сочи введут с 1 января 2025 года

В сообщении сказано, что депутатами Городского собрания Сочи во время сессии было принято решение, связанное с введением туристического налога. Его начнут взимать с 1 января 2025 года. Уточняется, что налоговая ставка в 2025 году установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы и будет включаться в стоимость проживания в отелях, санаториях, гостевых домах курорта.