Туристический налог в популярном у белорусов Сочи введут с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в администрации Сочи, пишет ТАСС.
В сообщении сказано, что депутатами Городского собрания Сочи во время сессии было принято решение, связанное с введением туристического налога. Его начнут взимать с 1 января 2025 года. Уточняется, что налоговая ставка в 2025 году установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы и будет включаться в стоимость проживания в отелях, санаториях, гостевых домах курорта.
Говорится, что помимо восьми категорий лиц, которые освобождаются от уплаты налога, согласно с федеральным законом, также от его уплаты освободили местных жителей, которые имеют постоянную регистрацию в Сочи.
Мэр Сочи Андрей Прошунин выразил уверенность в том, что туристический налог окажется не менее эффективных инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет и позволить расширить возможности. По его словам, средства будут поступать напрямую. Он также отметил, что туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей города-курорта.
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