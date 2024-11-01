Дом молодежи открыли в Черемхово

Федеральные средства на создание Дома молодежи в Черемхово поступили благодаря победе Иркутской области на всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в 2023 году. Конкурс прошел в рамках нацпроекта «Образование».
В Доме молодежи будут работать медиастудия, пространство гражданско-патриотического воспитания, коворкинг, переговорная, холл и фуд-корт. Новые пространства откроют в 2025 году на втором этаже здания, в будущем году также отремонтируют его фасад.
Это первый молодежный центр в городе Черемхово, и мы планируем еще усовершенствовать этот объект в следующем году, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. — Его открытие является новым этапом в развитии инфраструктуры для молодых людей Иркутской области. Современный Дом молодежи будет стимулировать молодых людей к изучению новых дисциплин, развитию творческих способностей и участию в значимых проектах. Отмечу, обновленные пространства будут доступны не только для жителей Черемхово, но и близлежащих муниципальных образований.
В будущем году в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и нацпроекта «Образование» планируется также открытие новых пространств спортивно-молодежного центра «Притяжение», который находится в Усть-Илимске.