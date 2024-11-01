Дом молодежи открыли в Черемхово

Почти 40 миллионов рублей из бюджетов разных уровней направили на создание в Черемхово Дома молодежи. Его торжественное открытие уже состоялось. Тем не менее в будущем году в здании, где он расположен, продолжится ремонт и будут открыты дополнительные пространства. На это из федеральной казны направят еще 20 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.