В Омске стартовало голосование за лучшего участкового года

Сегодня в России стартовало голосование за лучшего участкового. Голосование традиционно проводится накануне Дня участковых, который отмечается 17 ноября.
В этом году конкурс проводится в сотрудничестве с «Комсомольской правдой». До 10 ноября вы можете проголосовать за одного из кандидатов по ссылке. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября.
В Омске победителем регионального этапа стал Виктор Ищенко. Он набрал более 300 тысяч голосов. Подробнее о Викторе Ищенко «КП-Омск» писала здесь.
Торжественная церемония награждения и вручения главного приза — внедорожника УАЗ «Патриот» — состоится в МВД России 20 ноября. В ходе церемонии символ конкурса — переходящая бронзовая статуэтка — будет передана победителю Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».
Для того, чтобы проголосовать за Виктора Ищенко, нужно найти его фотографию в публикации и проголосовать, используя простую регистрацию. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября. Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу. Рейтинг обновляется ежедневно в 12:00 по московскому времени.
Вы можете проголосовать только один раз и только за одного участника. Будьте внимательны.