В Омске стартовало голосование за лучшего участкового года

Для того, чтобы проголосовать за Виктора Ищенко, нужно найти его фотографию в публикации и проголосовать, используя простую регистрацию. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября. Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу. Рейтинг обновляется ежедневно в 12:00 по московскому времени.