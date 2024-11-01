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В природном парке «Ергаки» запускают проект «Фрирайд на ратраках»

Проект предлагает тур, включающий в себя проезд на ратраке с сопровождением гида, питание и проживание на базе отдыха.

Источник: Krasnoyarskmedia

При поддержке Корпорации развития Енисейской Сибири в природном парке «Ергаки» запускают проект «Фрирайд на ратраках».

Проектом займётся ООО «Седьмая высота» совместно с базой отдыха «Хозяин тайги».

Ратрак для фрирайда — это спецмашина, подходящая для перевозки лыжников и сноубордистов на труднодоступные участки гор. Она, как правило, используется для подготовки горнолыжных трасс.

Проект предлагает тур, включающий в себя проезд на ратраке с сопровождением гида, питание и проживание на базе отдыха «Хозяин тайги».

Объём инвестиций составляет 150 млн руб. Для реализации проекта создано 30 рабочих мест.