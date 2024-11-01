На первых выходных ноября в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В субботу торговые точки будут организованы на перекрестке Интернациональная-Машиностроителей и перед Дворцом спорта. В воскресенье — на участке дороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20 и возле парка «Волна».