На первых выходных ноября в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки

2, 3 и 4 ноября в Уфе пройдут посвященные Дню народного единства сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В субботу торговые точки будут организованы на перекрестке Интернациональная-Машиностроителей и перед Дворцом спорта. В воскресенье — на участке дороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20 и возле парка «Волна».
— В понедельник жителей ждут ярмарки на двух площадках по улице Рабкоров, — сообщает мэрия.
Во все три дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.
Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.
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