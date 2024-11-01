Оператор лишил связи организацию из-за телефонного бота, звонившего белорусам

Отмечается, что по требованию Центра была прекращена незаконная обработка персональных данных. В пресс-службе уточнили, что в НЦЗПД поступали многочисленные жалобы от белорусов на звонки организации «ШостКом» с приглашением принять участие в мероприятии рекламного характера без правового основания — согласния.