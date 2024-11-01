Оператор лишил связи организацию из-за телефонного бота, звонившего белорусам. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных Беларуси.
«Вам звонил телефонный бот и приглашал на мероприятие? Вы давали на это согласие? Нет? Тогда это незаконно!», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по требованию Центра была прекращена незаконная обработка персональных данных. В пресс-службе уточнили, что в НЦЗПД поступали многочисленные жалобы от белорусов на звонки организации «ШостКом» с приглашением принять участие в мероприятии рекламного характера без правового основания — согласния.
«Как правило, с гражданами “разговаривал” звонобот», — отметили в пресс-службе.
Говорится, что, согласно ходатайству Национального центра защиты персональных данных, операторы центра приостановили оказание услуг связи названной организации и не допустили дальнейших нарушений законодательства.
«Их устранение находится на контроле Центра», — сказали в пресс-службе НЦЗПД.
Ранее НЦЗПД сообщил, что прекращено обслуживании организации, донимавшей белорусов звонками с рекламой.
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