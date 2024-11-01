В «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

В музейно-выставочном объединении «Манеж» стартовала выставка «Кукрыниксы», приуроченная к 100-летию триумвирата художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Внушительная экспозиция «РОСИЗО» заняла более 2 тыс. кв. м и десять залов «Манежа». «Известия» побывали на выставке в числе первых.
Занявшая внушительную площадь — свыше 2 тыс. кв. м экспозиция — это условная летопись советского государства сквозь призму содружества художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Кукрыниксы (название появилось из первых слогов их фамилий) «родились» в 1924 году Москве в стенах Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и стали одним из потрясающих примеров работы в коллаборации. Советские 1930-е, Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная, Международный военный трибунал в Нюрнберге — всё это запечатлено в карикатурах Кукрыниксов, которые тонко считывали контекст времени. Этому таланту помимо художественного мастерства и посвящена экспозиция.
«С 1977 года мы проводим первую выставку после того, как незаслуженно Кукрыниксы были не то что забыты, но после развала Советского Союза они были не так популярны. А сейчас их актуальность, их мастерство необычайно важны и интересны», — сказала на открытии генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова.
Всего в экспозицию вошло 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций со всей страны. Большинство произведений публика увидит впервые. И это, например, не столько известные агитационные плакаты военного времени, сколько та часть творчества Кукрыниксов, с которой связываешь трио художников меньше всего. А именно книжная иллюстрация, работа в театре и живопись.
Проект исследует творчество художников с учетом хронологии, поэтому начинается экспозиция с «профайла» на каждого. Три первых блока — три условные небольшие галереи с непривычными живописными работами, чаще пейзажами, так же непривычно оформленными для всех знакомых с популярными работами Кукрыниксов в багетные рамы.
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Ах эффект: в «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов.