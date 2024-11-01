В «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

«С 1977 года мы проводим первую выставку после того, как незаслуженно Кукрыниксы были не то что забыты, но после развала Советского Союза они были не так популярны. А сейчас их актуальность, их мастерство необычайно важны и интересны», — сказала на открытии генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова.