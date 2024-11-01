В Правительстве Омской области произошли кадровые перестановки

Сегодня и. о. губернатора Рустам Мингазов подписал распоряжения о назначении руководителей сразу двух ведомств.
Владимир Плащенко, возглавляющий Главное управление ветеринарии Омской области, и Александр Киреев, руководитель Государственной жилищной инспекции Омской области, снова заняли свои посты. Оба руководителя были назначены на один год.
Напомним, что Владимир Плащенко уже более десяти лет занимает должность руководителя Главного управления ветеринарии Омской области — с ноября 2014 года. Александр Киреев же возглавляет Государственную жилищную инспекцию Омской области с декабря 2022 года.