Иск Пермского университета к бывшему ректору рассмотрит суд общей юрисдикции

В своем иске ПГНИУ к бывшему ректору требует взыскать с него 2,2 млн руб., которые по его решению были необоснованно выплачены ряду сотрудников в качестве надбавок. Проведенная федеральным казначейством проверка установила, что выплаты производились с нарушениями. Пермский университет выплатил эту сумму в бюджет.