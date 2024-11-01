Иск Пермского университета к бывшему ректору рассмотрит суд общей юрисдикции

Краевой арбитражный суд принял решение не рассматривать иск ПГНИУ на 2,2 млн руб. к бывшему ректору вуза Дмитрию Красильникову. Его передадут в суд общей юрисдикции.
Свое решение арбитражный суд объяснил тем, что Пермский университет является некоммерческой образовательной организацией. В рамках иска вуз ставит вопрос о привлечении бывшего ректора к гражданско-правовой ответственности за действия в период работы на занимаемой должности, пишет «Коммерсант-Прикамье». Таким образом, дело необходимо направить в Пермский краевой суд.
Ранее Дмитрий Красильников направил ходатайство о прекращении производства. Он указал, что дело не относится к компетенции арбитражного суда, поскольку касается выплаты заработной платы. С его доводами суд согласился частично. В прекращении производства по делу суд отказал.
В своем иске ПГНИУ к бывшему ректору требует взыскать с него 2,2 млн руб., которые по его решению были необоснованно выплачены ряду сотрудников в качестве надбавок. Проведенная федеральным казначейством проверка установила, что выплаты производились с нарушениями. Пермский университет выплатил эту сумму в бюджет.
Пермский университет намерен взыскать 2,2 млн рублей с бывшего ректора. Дмитрий Красильников нарушил процедуры начисления стимулирующих выплат сотрудникам.