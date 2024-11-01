Синоптики объявили оранжевый уровень в Беларуси из-за сильного ветра 1 ноября

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за ветра 1 ноября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.
В сообщении сказано, что 1 и 2 ноября в Беларуси, а также в Минске прогнозируется усиление западного ветра порывами 15−20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что в дневное время 1 октября и 2 ноября местами по страны порывы ветра достигнут 21−24 метров в секунду.
Согласно прогнозу, в пятницу будет преобладать облачная погода, во многих районах пройдут дожди. Ветер окажется западным, на большей территории Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.
В Минске ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Синоптики оценили вероятность осадков в 80−90%. Ветер будет западный сильный порывистый. В утренние часы прогнозируется от +10 до +12 градусов. Днем и вечер ожидается от +11 до +13 градусов.
Тем временем синоптик Рябов предупредил о похолодании в Беларуси в первые дни ноября.
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