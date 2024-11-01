Синоптики объявили оранжевый уровень в Беларуси из-за сильного ветра 1 ноября

В сообщении сказано, что 1 и 2 ноября в Беларуси, а также в Минске прогнозируется усиление западного ветра порывами 15−20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что в дневное время 1 октября и 2 ноября местами по страны порывы ветра достигнут 21−24 метров в секунду.