Ускоренно получение коллагена из рыбьей кожи

Коллаген, как пояснили ученые, это основной белок соединительной ткани. Он используется в медицине и косметологии для поддержания здоровья кожи, суставов и других тканей, а также для выведения токсинов из организма. С возрастом уровень коллагена в организме снижается, а кожа становится более сухой и менее эластичной, начинают появляться морщины. Считается, что коллагенсодержащие косметические средства помогут противостоять возрастным изменениям.