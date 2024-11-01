Ускоренно получение коллагена из рыбьей кожи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты биологического факультета Воронежского государственного университета разработали новый способ извлечения из кожи пресноводных рыб коллагена — ценного вещества для косметики, медицины и пищевой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Научная группа под руководством профессора кафедры биофизики и биотехнологии Сергея Антипова разработала новый способ извлечения коллагена из шкур пресноводных рыб внутренних водоемов. Ученые зарегистрировали патент “Способ получения раствора гидрата коллагенов пресноводных гидробионтов”, — отметили в пресс-службе.
Коллаген, как пояснили ученые, это основной белок соединительной ткани. Он используется в медицине и косметологии для поддержания здоровья кожи, суставов и других тканей, а также для выведения токсинов из организма. С возрастом уровень коллагена в организме снижается, а кожа становится более сухой и менее эластичной, начинают появляться морщины. Считается, что коллагенсодержащие косметические средства помогут противостоять возрастным изменениям.
По словам профессора Антипова, новый метод имеет существенные преимущества перед прежними технологиями. До этого технологический процесс был более длительным, выход коллагена меньше, а конечный продукт содержал больше примесей.
Быстрее и чище.
Новый технологический процесс включает в себя несколько этапов. Шкуру рыб избавляют от лишних частей (прирезей мяса, плавников и остатков скелета) и подвергают стерилизации при низкой температуре. Затем промывают и обрабатывают специальным раствором, который включает низкое содержание щелочи и перекиси водорода.
После многократной промывки сырье помещают в слабый раствор с органической кислотой и обрабатывают ультразвуком со специально подобранными параметрами, чтобы физически отделить белки от других компонентов шкуры. Затем лишнюю жидкость удаляют и добавляют дистиллированную воду в нужной пропорции, перемешивают до получения однородной массы. Полученную массу фильтруют и стерилизуют с помощью ультрафиолетового света. Время производства сокращается с семи суток до нескольких часов.
Группа Антипова занимается разработкой биоматериалов на основе коллагена для ранозаживления, замещения или восстановления тканей в хирургии и получения функциональных пептидов на основе рыбного коллагена для продуктов специального и специализированного питания.