Хабаровск будет представлен в новом издании книги «Города Победы»

В сборник будут включены фотоматериалы и исторические сведения, рассказы о мужестве жителей в годы войны и социально-экономическом развитии в послевоенное и настоящее время, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.
«Федеральное справочное издание “Города Победы” — достойный вклад в сохранение памяти о тех огненных годах, когда решалась судьба страны, когда весь наш народ поднялся на защиту Родины и спас мир от фашизма. Эта книга — напоминание молодому поколению о том, какую цену заплатили отцы и деды во имя нашей свободы. В ней представлены Города-Герои, Города воинской славы и Города Трудовой Доблести и Славы, которые внесли неоценимый вклад в освобождение Родины, разгром и капитуляцию нацистского агрессора. Именно поэтому Города-Герои, Города воинской славы, Города Трудовой Доблести и Славы по праву гордятся своей героической историей. Важно, чтобы чувство гордости и благодарности фронтовому поколению наполняло сердца детей и молодежи. Чтобы “эстафета памяти” в нашем обществе никогда не прерывалась», — отмечают в дирекции Межгосударственного Союза Городов-Героев.
Военная история Хабаровска будет представлена в новом издании книги «Города Победы» в главе, посвященной Городам воинской славы.
Напомним, 3 ноября 2012 года президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении краевой столице этого почетного звания. Согласно Указу, почетное звание было присвоено городу «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».
«Поздравляю хабаровчан с этим знаменательным событием. Основанный в середине 19-го века, Хабаровск стал настоящей Амурской твердыней России. Особая страница в ратной и трудовой летописи города — годы Второй мировой войны. Воины-дальневосточники защищали Москву, сражались под Ленинградом, Сталинградом, штурмовали Берлин. В самом Хабаровске люди работали на оборонных предприятиях и в госпиталях, всегда были готовы по зову Родины встать в боевой строй. Здесь была поставлена победная точка во Второй мировой войне. Хабаровск по праву занял место среди городов воинской славы России», — отметил во время церемонии вручения звания президент России Владимир Путин.