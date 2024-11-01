Хабаровск будет представлен в новом издании книги «Города Победы»

«Федеральное справочное издание “Города Победы” — достойный вклад в сохранение памяти о тех огненных годах, когда решалась судьба страны, когда весь наш народ поднялся на защиту Родины и спас мир от фашизма. Эта книга — напоминание молодому поколению о том, какую цену заплатили отцы и деды во имя нашей свободы. В ней представлены Города-Герои, Города воинской славы и Города Трудовой Доблести и Славы, которые внесли неоценимый вклад в освобождение Родины, разгром и капитуляцию нацистского агрессора. Именно поэтому Города-Герои, Города воинской славы, Города Трудовой Доблести и Славы по праву гордятся своей героической историей. Важно, чтобы чувство гордости и благодарности фронтовому поколению наполняло сердца детей и молодежи. Чтобы “эстафета памяти” в нашем обществе никогда не прерывалась», — отмечают в дирекции Межгосударственного Союза Городов-Героев.