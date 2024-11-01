В Омске впервые открывающих свой бизнес предпринимателей освободят от уплаты налогов

Ежегодно этой мерой поддержки пользуются более 300 предпринимателей. В 2023 году наиболее популярными видами экономической деятельности на УСН стали информационные технологии, дополнительное образование, парикмахерские и салоны красоты. По патентной системе налогообложения в 2023 году наиболее востребованными были ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств и строительство.