В Омске впервые открывающих свой бизнес предпринимателей освободят от уплаты налогов

Речь идет о предпринимателях, работающих по упрощенной или патентной системе налогообложения. Такую инициативу поддержали в Законодательном Собрании по просьбе Виталия Хоценко. Губернатор предложил ряд мер, которые помогли бы омскому бизнесу развиваться быстрее.
«Пролонгация срока действия регионального закона поможет поддержать бизнес на начальном этапе его работы, создать условия для официального ведения предпринимательской деятельности и выхода из теневого сектора. Мы предлагаем продлить действие этой законодательной нормы на два года — до 2025 и 2026 годов», — пояснила министр экономического развития региона Анна Негодуйко.
С 2015 года в Омской области действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощённой или патентной системе налогообложения. Эта мера поддержки распространяется на предпринимателей, занимающихся производственной, научной и социальной деятельностью, а также бытовыми услугами. Срок действия налоговых каникул истекает 1 января 2025 года.
Законопроект предлагает продлить срок действия налоговых каникул до 1 января 2027 года.
Ежегодно этой мерой поддержки пользуются более 300 предпринимателей. В 2023 году наиболее популярными видами экономической деятельности на УСН стали информационные технологии, дополнительное образование, парикмахерские и салоны красоты. По патентной системе налогообложения в 2023 году наиболее востребованными были ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств и строительство.