Предложено получать редкоземельные металлы из черноморских раковин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института биологии южных морей им. Ковалевского (ИнБЮМ РАН), установили, что ценные редкоземельные металлы можно и целесообразно получать из раковин черноморских моллюсков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ провели оценку содержания редкоземельных элементов (РЗЭ) в раковинах моллюсков, распространенных в прибрежной зоне Черного моря. Полученная севастопольскими специалистами информация позволяет выявлять закономерности и аномалии накопления РЗЭ в раковинах морских обитателей, которые могут быть потенциальными индикаторами и источниками получения редкоземельных элементов», — отметили в пресс-службе.
Сейчас, как отмечают ученые, информации о нахождении в море редкоземельных металлов (скандий, иттрий, лантан, церий и т.д.) все еще крайне мало.
«Нами исследованы двустворчатые моллюски: анадара, черноморский гребешок, средиземноморская мидия, гигантская устрица, а также брюхоногий моллюск рапана. Пробы моллюсков мы собирали в 2023—2024 годах, в основном, в местах расположения устричной фермы в прибрежье Севастополя. Анализ РЗЭ проводили в центре коллективного пользования “Спектрометрия и хроматография”, — рассказал руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ Виталий Рябушко.
Ценно и даже не вредно.
В результате проведенной работы ученые выявили, что раковины черноморских моллюсков оказались хорошими аккумуляторами редкоземельных элементов.
Как рассказал коллега Рябушко Сергей Капранов, раковины исследованных экземпляров аномально обогащены скандием, иттрием, лантаном, европием и тербием, что, скорее всего, связано с антропогенным загрязнением среды. Наибольшая сумма редкоземельных элементов (до 1,9 мг в 1 кг раковины) зафиксирована у мидии и анадары, что почти в два раза превышает общее содержание РЗЭ в водорослях прибрежья Крыма.
При этом, по оценке ученых, установленные концентрации редкоземельных элементов в мясе моллюсков не несут какой-либо опасности ни для морских обитателей, ни для человека, который употребляет в пищу эти морепродукты.
Работы выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в международном журнале Journal of Marine Science and Engineering.