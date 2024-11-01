Предложено получать редкоземельные металлы из черноморских раковин

Как рассказал коллега Рябушко Сергей Капранов, раковины исследованных экземпляров аномально обогащены скандием, иттрием, лантаном, европием и тербием, что, скорее всего, связано с антропогенным загрязнением среды. Наибольшая сумма редкоземельных элементов (до 1,9 мг в 1 кг раковины) зафиксирована у мидии и анадары, что почти в два раза превышает общее содержание РЗЭ в водорослях прибрежья Крыма.