В Беларуси вступили в силу нововведения в сфере автомобильных перевозок

Перевозки могут осуществляться только при условии включения сведений о диспетчерах, перевозчиках, водителях и транспортных средствах в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В противном случае они будут являться незаконными и запрещаться.
Ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с созданием реестра, размещены на сайте Министерства транспорта и коммуникаций и Транспортной инспекции.
Нововведения предусмотрены указом от 25 января 2024 года № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг.
Оператором реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении определена Транспортная инспекция. В реестр включаются сведения об автомобильных перевозчиках, о транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях такси), водителях транспортных средств, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, а также о диспетчерах автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчерах такси.
Кроме того, установлено, что иностранное юридическое лицо, иностранная организация, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, вправе оказывать услуги диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчера такси только в случае создания ими на территории страны юридического лица, основным видом деятельности которого является оказание соответствующих услуг, и включения в реестр сведений о нем.
До 31 октября сведения включались в реестр без взимания госпошлины.