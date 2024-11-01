В Беларуси вступили в силу нововведения в сфере автомобильных перевозок

Кроме того, установлено, что иностранное юридическое лицо, иностранная организация, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, вправе оказывать услуги диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчера такси только в случае создания ими на территории страны юридического лица, основным видом деятельности которого является оказание соответствующих услуг, и включения в реестр сведений о нем.