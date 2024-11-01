Вину признал частично: омич получил три года исправительных работ за убийство кошки

Суд присудил три года исправительных работ жителю Омской области за жестокое убийство кошки на глазах у малолетнего ребенка. Ранее судимый мужчина во время ссоры со своей сожительницей на глазах у её 11-летней дочери сломал шею домашней кошке. После этого он подбросил труп животного к собачьей будке, надеясь, что собака уничтожит улики.
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Подсудимый признал свою вину частично, так и не подтвердив, что ребенок видел момент убийства любимого животного. Благодаря участию прокуратуры было заведено уголовное дело по статье 245 УК РФ, часть 2, пункты «б» и «в», предусматривающая реальный уголовный срок. Однако, из-за отсутствия доказательств использования садистских методов, суд заменил реальный срок на исправительные работы.
Также 30-летний мужчина должен будет выплачивать 10 процентов от его заработной платы в доход государства. Напомним подобный случай, но уже с собакой произошел в Омске в феврале 2024 года. Мужчина выкинул собаку в окно, позже она умерла на руках волонтеров.