Вину признал частично: омич получил три года исправительных работ за убийство кошки

Суд присудил три года исправительных работ жителю Омской области за жестокое убийство кошки на глазах у малолетнего ребенка. Ранее судимый мужчина во время ссоры со своей сожительницей на глазах у её 11-летней дочери сломал шею домашней кошке. После этого он подбросил труп животного к собачьей будке, надеясь, что собака уничтожит улики.